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رياضة

حكم نهائي كأس العالم يدير مباراة بالدوري المصري

Lebanon 24
02-01-2023 | 05:00
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم بولندي لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز المقررة يوم الاثنين بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الــ11 للدوري المحلي.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الطاقم يقوده شيمون مارتشينياك حكم ساحة، ويعاونه رادوسلاف سييكا وأدم ميشال كوبسيك كمساعدين.
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وقال إن محمد معروف سيكون حكما رابعا ومعه توماس موسيال حكم لتقنية الفيديو ويعاونة توماس ماكنياك.

 
وكان مارتشينياك أدار المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في قطر، التي انتهت بفوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3 - 3 في 18 كانون الاول الماضي على ملعب (لوسيل).

وأضاف الاتحاد أنه تم تعيين طاقم تحكيم مصري لمباراة الزمالك وأسوان التي تقام في الجولة ذاتها بقيادة أمين عمر ونادر قمر الدولة لمباراة الداخلية والمصري، ومحمود ناجي لمباراة الاتحاد وانبي.
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