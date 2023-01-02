هل يستقيل غوارديولا من مانشستر سيتي؟

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أكد المدير الفني الإسباني لمانشستر سيتي الإنكليزي بيب غوارديولا أن "العقد مجرّد قطعة من الورق"، مشيراً إلى أنه سيقدّم استقالته عندما يشعر أن هناك خطأ ما.وختم غوارديولا: "في النهاية، كل شيء يتعلق بالنتيجة، إذا سئمنا من بعضنا البعض، فلن أستمر حتى النهاية بسبب العقد".ويحتل سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 36 نقطة من 16 مباراة.