النصر يقدّم رونالدو مساء الثلاثاء في "مرسول بارك" بالرياض

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يقدّم النصر السعودي نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء الثلاثاء، إلى جماهيره في ملعبه بعد ساعات من وصوله إلى العاصمة الرياض، على ما أفاد المتحدث باسم النادي وكالة فرانس برس.وأعلن النادي الملقب في السعودية بـ"العالمي"، الجمعة، تعاقده مع اللاعب الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات في صفقة تاريخية مقدّرة بأكثر من 200 مليون يورو.ويصل رونالدو وعائلته وطاقمه الإعلامي والفنيّ في وقت متأخر من مساء الإثنين إلى الرياض، حسب ما قال الوليد المهيدب المتحدث باسم النصر. وأكّد أنّ "النصر سيقدم رونالدو مساء الثلاثاء على ملعب مرسول بارك" في الرياض.وقبل مراسم التقديم، يعقد رونالدو مؤتمراً صحفياً رفقة رئيس النصر مسلي آل معمر في الملعب نفسه.واعتبر النصر، بطل الدوري 9 مرات آخرها في 2019، "هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد". (سكاي نيوز)