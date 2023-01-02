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رياضة

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يهدر نقطتين أمام نوتنغهام

Lebanon 24
02-01-2023 | 11:00
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أهدر نادي تشيلسي نقطتين ثمينتين بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه نوتنغهام فوريست 1-1، لحساب المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان تشيلسي يمني النفس بالاقتراب من رباعي الصدارة لكنه اكتفى بالتعادل مع نوتنغهام بعد أن تقدم عليه بهدف في الشوط الأول حمل توقيع جناحه رحيم سترلينغ بعد مرور 16 دقيقة متابعا كرة ارتدت من العارضة ليعيدها إلى الشباك.
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وعلى الرغم من سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول لم يتمكن الفريق اللندني من تعزيز تقدمه.

وفي الشوط الثاني، ظهر نوتنغهام بوجه مختلف وأظهر لاعبوه قتالية عالية أثمرت عن هدف التعادل إثر دربكة أمام باب مرمى تشيلسي وتمريرة رأسية من المدافع الإيفواري ويلي بولي باتجاه مواطنه الظهير سيرج أورييه الذي سجل بين ساقي حارس تشيلسي، الإسباني كيبا اريسابالاغا، في الدقيقة 63.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن متخلفا بفارق 7 نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع وآخر المتأهلين إلى دوري الأبطال حاليا.

أما نوتنغهام فقد رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ18. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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