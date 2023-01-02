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رياضة

بيليه.. نظرة الوداع الاخير للاسطورة (فيديو)

Lebanon 24
02-01-2023 | 08:15
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سُجي جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، الاثنين، في ملعب نادي سانتوس البرازيلي، الذي شهد انطلاقة اللاعب الراحل نحو النجومية في عالم كرة القدم.

وامتلأت مدرجات الملعب بباقات الورود، التي أرفقت بكلمات تنعى الأسطورة الراحل، بالإضافات إلى الصور والعبارات التي تخلد ذكرى بيليه. وفي وسط الملعب، كانت هناك ممرات مسقوفة تتيح إلقاء النظرة على جثمان بيليه.
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وتتم مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على مراحل، بحيث يسمح للرياضيين والسياسيين أولا، ثم الجماهير بإلقاء نظرة الوداع.
 


وتوفي بيليه الخميس الماضي عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع مرض سرطان القولون، تاركا وراءه إرثا كرويا هائلا متوجا بأرقام قياسية.
 


واستمرت رحلة بيليه الرياضية بين عامي 1956 و1977، وكانت كلها تقريبا في صفوف سانتوس البرازيلي باستثناء 4 سنوات مع نادي نيويورك كوزموس الأميركي.

ومن المقرر أن يوارى بيليه الثرى، غدا الثلاثاء. (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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