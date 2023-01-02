بيليه.. نظرة الوداع الاخير للاسطورة (فيديو)

سُجي جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، الاثنين، في ملعب نادي سانتوس البرازيلي، الذي شهد انطلاقة اللاعب الراحل نحو النجومية في عالم كرة القدم.



وامتلأت مدرجات الملعب بباقات الورود، التي أرفقت بكلمات تنعى الأسطورة الراحل، بالإضافات إلى الصور والعبارات التي تخلد ذكرى بيليه. وفي وسط الملعب، كانت هناك ممرات مسقوفة تتيح إلقاء النظرة على جثمان بيليه.

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وتتم مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على مراحل، بحيث يسمح للرياضيين والسياسيين أولا، ثم الجماهير بإلقاء نظرة الوداع.

فيديو | لقطات مباشرة من مراسم تشييع أسطورة كرة القدم البرازيلية 🇧🇷 "بيليه"#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/lyRqQLpn3e — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) January 2, 2023



وتوفي بيليه الخميس الماضي عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع مرض سرطان القولون، تاركا وراءه إرثا كرويا هائلا متوجا بأرقام قياسية. وتوفي بيليه الخميس الماضي عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع مرض سرطان القولون، تاركا وراءه إرثا كرويا هائلا متوجا بأرقام قياسية.