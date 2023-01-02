بندان مثيران في عقد رونالدو مع نادي النصر.. هل يتأثّر المدرّب الحالي؟

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أفادت تقارير صحفية بوجود بندين مثيرين في عقد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي لكرة القدم، بعد انتقاله إلى صفوفه رسمياً في الساعات الماضية.ويتضمن عقد رونالدو إمكانية انتقاله على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلى صفوف نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، في حالة ضمان هذا الأخير، المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكون مالك نادي النصر السعودي هو نفسه مالك النادي الإنكليزي.كما أفاد موقع "CBS Sports"، بوجود بند سيتمكّن رونالدو (37 عاماً) بموجبه من تغيير المدرب إذا كان المدرب الحالي لا يناسبه.