باستخفاف.. هكذا علّق مدرّب "مانشستر يونايتد" على انضمام رونالدو للنصر!

ردّ المدير الفني لـ"مانشستر يونايتد" الإنكليزي، الهولندي إريك تن هاغ، بطريقة مثيرة للجدل، على سؤال بشأن انتقال لاعب الفريق السابق كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي.

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وعقب مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون (1-0) التي أقيمت لحساب الأسبوع الـ18 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، سئل تن هاغ عن رأيه بشأن صفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، فردّ المدرب الهولندي بطريقة اعتبرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية "ازدراء" و"استخفافاً" بالنجم البرتغالي.وقال تن هاغ: "أنا لا أتحدث عن الماضي، دعونا نتحدث عن المستقبل".