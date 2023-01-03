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رياضة

ما سر ظهور قميص ميسي داخل متجر الهلال بالرياض؟

Lebanon 24
03-01-2023 | 02:00
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بعد اكتساح قميص رونالدو مع النصر المبيعات في متجر العالمي، وانتهاء الدفعة الأولى بعد طرحها بساعات قليلة، ظهر قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في متجر الهلال.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قميص الهلال باسم ميسي وتحمل الرقم 10.
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لماذا ظهر قميص ميسي في متجر نادي الهلال؟ | فلسطين أون لاين


التكهنات أشارت إلى أنه تم طبع اسم ميسي عليه بطلب خاص من مشجع هلالي، للرد على صفقة كريستيانو والنصر. وبحسب موقع "win win"، فإن الصورة صحيحة بالفعل، لكن القميص ليس معروضاً من متجر الهلال الرسمي، وإنما هو خاص بأحد المشجعين إذ قام بإحضاره ومن ثم علّقه وصوّره، في رسالة إلى إدارة الهلال بضرورة التعاقد مع "ميسي"، ردًا على الصفقة التاريخية التي أبرمها الغريم التقليدي النصر، بضم رونالدو.


يذكر أن ميسي دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، ويضغط جمهور الزعيم على إدارة النادي لضمه مجانًا، لكن التقارير الأجنبية تشير إلى أنه اتفق مع إدارة النادي الفرنسي على تجديد عقده بالفعل. (جول + win win)
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