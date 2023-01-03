من بينهم بطل العالم.. 5 نجوم تنتهي عقودهم رسمياً في 2023 من هم؟

يستعد 5 نجوم للدخول في المرحلة الأخيرة من عقودهم الراهنة والتي تقترب من الانتهاء في 2023، ما يجعلهم قادرين على التفاوض بحرية مع أندية أخرى خلال المرحلة المقبلة.



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الأرجنتيني ليونيل ميسي



انضم ميسي إلى باريس سان جيرمان في 10 آب 2021 في عقد يمتد لعامين، وينتهي هذا العقد في 30 حزيران 2023، لكن التقارير تشير إلى اقتراب توصل الطرفين إلى اتفاق لتجديد هذا العقد.



الألماني توني كروس

انضم النجم الألماني توني كروس، البالغ من العمر 32 عاماً، إلى صفوف ريال مدريد في 17 تموز 2014 قادماً من بايرن ميونيخ، ومنذ ذلك الوقت بات أحد أهم لاعبي النادي الملكي، وأسهم بقوة في سيطرة الفريق على الكرة الأوروبية.





ويعد كروس من أبرز ركائز خط وسط ريال مدريد، وهذا ما دفع إدارة ريال مدريد إلى بحث فكرة تجديد عقده الذي ينتهي في 30 تموز 2023، لكن اللاعب الألماني يفضل عدم اتخاذ قراره النهائي حتى نهاية الموسم الحالي، وسط توقعات بإمكانية اعتزاله اللعب بصورة نهائية.



الإيطالي جورجينهو

على الرغم من عدم تجاوز جورجينهو حاجز الـ31 عاماً، فإن مستواه الفني والبدني لم يعد كما السابق. وهناك 5 لاعبين كبار تنتهي عقودهم في 2023، وهم:انضم ميسي إلى باريس سان جيرمان في 10 آب 2021 في عقد يمتد لعامين، وينتهي هذا العقد في 30 حزيران 2023، لكن التقارير تشير إلى اقتراب توصل الطرفين إلى اتفاق لتجديد هذا العقد.انضم النجم الألماني توني كروس، البالغ من العمر 32 عاماً، إلى صفوف ريال مدريد في 17 تموز 2014 قادماً من بايرن ميونيخ، ومنذ ذلك الوقت بات أحد أهم لاعبي النادي الملكي، وأسهم بقوة في سيطرة الفريق على الكرة الأوروبية.ويعد كروس من أبرز ركائز خط وسط ريال مدريد، وهذا ما دفع إدارة ريال مدريد إلى بحث فكرة تجديد عقده الذي ينتهي في 30 تموز 2023، لكن اللاعب الألماني يفضل عدم اتخاذ قراره النهائي حتى نهاية الموسم الحالي، وسط توقعات بإمكانية اعتزاله اللعب بصورة نهائية.على الرغم من عدم تجاوز جورجينهو حاجز الـ31 عاماً، فإن مستواه الفني والبدني لم يعد كما السابق.





الفرنسي كريم بنزيما

انضم المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 35 عاماً والفائز بالكرة الذهبية الموسم الماضي، إلى صفوف ريال مدريد في 2009، قادماً من ليون الفرنسي.





وينتهي عقد بنزيما في 30 تموز 2023، ويبدو قريباً من الحصول على عام إضافي في أروقة النادي الملكي، لكنه مطالب بالتأكيد على تجاوزه الإصابة التي تسببت في غيابه عن كثير من مباريات هذا الموسم، إلى جانب استعادة حالته المزاجية الرائعة بعد معاناته من أزمة مع المنتخب الفرنسي انتهت باستبعاده من مونديال قطر 2022 بحجة الإصابة.



الفرنسي أدريان رابيوت وينتهي عقد جورجينهو في 30 تموز 2023، بعد 5 مواسم قضاها في تشيلسي، وتؤكد جميع المعلومات أن اللاعب في طريقه إلى الرحيل من أجل العودة إلى إيطاليا، أو الانضمام إلى برشلونة في صفقة مجانية.انضم المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 35 عاماً والفائز بالكرة الذهبية الموسم الماضي، إلى صفوف ريال مدريد في 2009، قادماً من ليون الفرنسي.وينتهي عقد بنزيما في 30 تموز 2023، ويبدو قريباً من الحصول على عام إضافي في أروقة النادي الملكي، لكنه مطالب بالتأكيد على تجاوزه الإصابة التي تسببت في غيابه عن كثير من مباريات هذا الموسم، إلى جانب استعادة حالته المزاجية الرائعة بعد معاناته من أزمة مع المنتخب الفرنسي انتهت باستبعاده من مونديال قطر 2022 بحجة الإصابة.



يقترب رابيوت من إنهاء عقده مع يوفنتوس وتحديداً في 30 تموز 2023، بعد خوض 11 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم. وفي ظل معاناة يوفنتوس يمكن القول إن رحيل رابيوت أقرب للمنطق، وقد تكون إنكلترا وجهته المقبلة، وتحديداً مانشستر يونايتد عبر ميركاتو الشتاء المرتقب. (win win)