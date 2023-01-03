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رياضة

إصابة أسطورة التنس الأميركية بسرطان الحلق والثدي

Lebanon 24
03-01-2023 | 08:00
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كشفت لاعبة التنس الأولى عالمياً سابقاً مارتينا نافراتيلوفا، عن إصابتها بسرطان الحلق والثدي.


وتعد اللاعبة الأميركية المولودة في تشيكوسلوفاكيا السابقة من أساطير التنس، حيث حصدت 59 لقبا إجمالا في البطولات الأربع الكبرى في الفردي والزوجي.
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وأشارت اللاعبة في بيان الى أنها "ضربة مزدوجة خطيرة لكن يمكنني التعامل معها"، متمنية الخروج من هذه الأزمة، مضيفة: "سأبتعد لفترة لكني سأقاتل".
وأكدت نافراتيلوفا أن المرض في مراحله الأولى وستبدأ العلاج الأسبوع المقبل.

وتم اكتشاف المرض لأول مرة في أوائل تشرين الاول خلال البطولة الختامية لاتحاد المحترفات عندما لاحظت نافراتيلوفا تورما في رقبتها.

وقالت ماري جرينهام ممثلة نافراتيلوفا "لاحظت مارتينا تضخما في الغدد الليمفاوية في رقبتها خلال البطولة الختامية لاتحاد المحترفات في فورث وورث. وعندما لم يخف التورم خضعت لفحوص أظهرت وجود سرطان في الحلق في مرحلته الأولى".
 
وفي نفس الوقت الذي كانت فيه مارتينا تخضع لفحوصات على الحلق، تم اكتشاف ورم آخر في الثدي شخصه الأطباء لاحقا على أنه سرطان لا علاقة له مطلقا بسرطان الحلق.

وقالت جرينهام: "كلاهما في مراحل مبكرة ومن الممكن تحقيق نسبة شفاء عظيمة". (سكاي نيوز)
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