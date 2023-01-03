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رياضة

لماذا سيُدفن بيليه في الطابق التاسع؟

Lebanon 24
03-01-2023 | 04:09
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كشفت وسائل إعلام عالمية أن أسطورة البرازيل بيليه، سيدفن في الطابع التاسع من مبنى مقبرة نيكروبول التذكارية، التي تطل على ملعب سانتوس.
 
وتنفيذاً لوصية بيليه، سيتم دفنه في ضريح خاص في الطابق التاسع كشرف خاص لوالده الراحل دوندينيو الذي ارتدى القميص رقم 9 كمهاجم.
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وتتكون المقبرة العمودية العالمية من 32 طابقا، فهي منصفة في كتاب "غينيس" كأطول مقبرة رأسية في العالم. كما وتطل على ملعب فيلا بيلميرو، موطن نادي سانتوس السابق.

وأقامت البرازيل حدادا وطنيا لمدة 3 أيام على رحيل إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو الشهير بلقب "بيليه" الذي توفي عن عمر 82 عاما، والذي يعد أحد أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.
 
وغادر نعش بيليه، مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، تحت حراسة مشددة من الشرطة إلى ملعب "أوربانو كالديرا" المشهور باسم "فيلا بيلميرو" بمدينة سانتوس، والذي لعب فيه أغلب سنواته، حيث سيتاح للجماهير توديعه وإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

يذكر أن بيليه توّج مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم 3 مرات في (1958 و1962 و1970)، وله مقولة شهيرة: "لقد ولدت لألعب كرة القدم، تماما مثلما ولد بيتهوفن لكتابة الموسيقى وولد مايكل أنجلو ليرسم". (روسيا اليوم)
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