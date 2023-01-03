ما حقيقة إرتداء رونالدو قميص النصر قبل عشر سنوات؟

في عام 2012 نشر حساب على "تويتر" باسم ياسر ولد راضي، صورة مزيفة لكريستيانو رونالدو وهو يرتدي قميص النصر السعودي على سبيل السخرية. وأشار في تعليقه إلى أنه من المستحيل أن تصبح هذه الصورة حقيقية، حينها كان رونالدو في أوج تألقه مع ريال مدريد. لكن بعد عشر سنوات تحول الخيال إلى حقيقة وشاهد العالم الأسطورة البرتغالي وهو يحمل قميص النصر بعد الاتفاق على صفقة تزيد قيمتها على 200 مليون يورو.

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ونشر رونالدو صورة له بـ"تي شيرت" نادي النصر على حسابه الرسمي على "إنستغرام"، حققت حتى الآن حوالي 30 مليون إعجاب، وهو الرقم الذي تحقق في 15 ساعة فقط، لتقفز الصورة وتدخل ضمن الصور الأكثر إعجابا في قائمة إنستغرام لعام 2022، ويتحول رونالدو لأكثر شخصية موجودة ضمن قائمة أكثر صور تحقيقا للإعجاب عبر إنستغرام في عام 2022.(العربية)



