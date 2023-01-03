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رياضة

لاعب "دورتموند" يهزم السرطان... وهذا أوّل ما قاله بعد شفائه

Lebanon 24
03-01-2023 | 16:00
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عاد سيباستيان هالر مهاجم بروسيا دورتموند الألماني إلى التدريبات بعد خضوعه لعدة جراحات وعلاج كيماوي لعلاج ورم في الخصية تم اكتشافه في تموز الماضي.

وكتب لاعب منتخب كوت ديفوار البالغ من العمر 28 عاما على تويتر: "عام جديد سعيد للجميع! إنها لبداية رائعة بالنسبة لي لأنها تعني العودة إلى الملاعب" ناشرا صورا لنفسه وهو يتدرب في صالة للألعاب الرياضية. (سكاي نيوز)
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