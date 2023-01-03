رئيس البرازيل يُودّع بيليه في ملعب سانتوس

وصل الرئيس البرازيلي لويس إينياسيو لولا دا سيلفا، إلى ملعب "سانتوس" لوداع أسطورة كرة القدم الراحل بيليه، وذلك قبل نقل جثمانه إلى مثواه الأخير.



وشهد ملعب "سانتوس"، وصول الرئيس إينياسيو لولا دا سيلفا، وسط حراسة أمنية مشددة من أجل تقديم واجب العزاء ووداع الأسطورة بيليه، قبل انطلاق الموكب في شوارع سانتوس، مرورا بمنزل والدة بيليه، سيليستي أرانتيس، البالغة من العمر 100 عام، رغم عدم علمها بوفاة ابنها، بحسب ماريا لوسيا دو ناسيمنتو، شقيقة بيليه. (روسيا اليوم)

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