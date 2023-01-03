مرسول بارك في أبهى حلّة... النصر يقدّم نجمه رونالدو (فيديو)

مسلي آل معمر رئيس نادي #النصر السعودي : #كريستيانو_رونالدو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ووجوده معنا إضافة قوية للرياضة السعودية pic.twitter.com/Lo9WXqbzXg
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 3, 2023
مسلي آل معمر رئيس نادي #النصر السعودي : #كريستيانو_رونالدو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ووجوده معنا إضافة قوية للرياضة السعودية pic.twitter.com/Lo9WXqbzXg
حضور جماهيري غفير بملعب #مرسول_بارك قبيل انطلاق حفل تقديم #النصر السعودي للاعبه البرتغالي #كريستيانو_رونالدو pic.twitter.com/zm1tNM55mT
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 3, 2023
حضور جماهيري غفير بملعب #مرسول_بارك قبيل انطلاق حفل تقديم #النصر السعودي للاعبه البرتغالي #كريستيانو_رونالدو pic.twitter.com/zm1tNM55mT