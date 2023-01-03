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رياضة

مرسول بارك في أبهى حلّة... النصر يقدّم نجمه رونالدو (فيديو)

Lebanon 24
03-01-2023 | 11:55
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قدّم النصر السعودي لاعبه الجديد كريستيانو رونالدو، مساء اليوم، في ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض.
 
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وامتلأت مدرجات ملعب النادي السعودي بالجماهيرة النصراوية التي توافدت لاستقبال "الدون".
 



وقبل انطلاقة الاحتفالية، نشر النصر في حسابه على "تويتر" صورة للاعبه البرتغالي الجديد وكتب بجوار صورة لملعبه الممتلئ بالمشجعين "الحدث المنتظر. حفل استقبال اللاعب الأعظم عالمياً".


وربط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد حتى صيف 2025.


واعتبر النصر بطل الدوري السعودي 9 مرات، آخرها في 2019، صفقة رونالدو بمثابة كتابة فصل تاريخي جديد.


وكتب النادي في بيان "بوجود رونالدو سنمضي قدماً، لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية، وللأجيال القادمة، وشهدت عملية بيع قمصان النصر الأساسية والاحتياطية إقبالاً غير مسبوق بعد الإعلان عن الصفقة".
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