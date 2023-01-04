رد فعل غريب من رونالدو عند سماعه "siii" من جمهور النصر (فيديو)

أقام نادي النصر السعودي حفلا ضخماً لتقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في استاد مرسول بارك، للإعلان عن تمثيله للفريق لموسمين ونصف مقبلين.

وخلال المؤتمر الصحفي لتقديم الأسطورة لاعبًا للنصر السعودي، رحب الإعلاميون الحاضرون بـ "الدون" بطريقة صدمته قليلًا.

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وردد الحضور كلمة "siii" الشهيرة التي يعتمدها كريستيانو عند احتفاله بالأهداف التي يسجلها، ليعبر رونالدو عن صدمته بنظرات عينيه من طريقة نطقهم للكلمة، لكنه لم يعلق.