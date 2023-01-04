رسائل تاريخية.. هذا ما قاله رونالدو عن النصر والسعودية

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء أمس الثلاثاء، سلسلة رسائل إلى الشعب السعودي خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق حفل تقديمه إلى جمهور النصر بالرياض.

وقال رونالدو خلال المؤتمر الصحفي في الرياض، الذي حضره رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، ومدرب الفريق رودي غارسيا: "أشعر بالسعادة الآن، وأفتخر أني اتخذت هذا القرار الكبير في حياتي"، مشيرا الى أنه "أنجز عمله في أوروبا، وفاز بكل شيء ولعب في أكبر الأندية الأوروبية".

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ورأى رونالدو أن اللعب في صفوف النصر السعودي تحد جديد في آسيا، وأسرتي دعمتني عندما اتخذت قراري ولا سيما أطفالي، وهم سعداء جدا فالاستقبال كان مذهلا. نحن نشعر بالسعادة، والسعوديون كانوا طيبون معي ومع أسرتي".

وأضاف: "بالنسبة إلي هذه فرصة هائلة ليس في كرة القدم فقط، إنما لتغيير الذهنية للأجيال القادمة".



وتابع: "أستطيع أن أقول إنه كانت هناك الكثير من الفرص في أوروبا والبرازيل وأستراليا والولايات والمتحدة وحتى البرتغال، حيث تواصلت معي العديد من الأندية للتعاقد معها، لكني اخترت هذا النادي للفرصة التي منحت لي لكي أطور كرة القدم وجوانب اخرى في هذا البلد الرائع (...)".

وأكد رونالدو أن "فرصة النصر جيدة للتغيير والمساعدة بفضل خبرتي وتجاربي، للمساعدة في تحقيق الكثير من الأمور، مثل تشجيع النساء في رياضة كرة القدم ومنح نظرة جديدة عن البلد وكرة القدم هنا في السعودية".

وقال: "لقد حطمت الكثير من الأرقام القياسية في الماضي وأريد أن أحطم أرقاما قياسية هنا أيضا، فأنا لاعب فريد من نوعه".

وأضاف: "جئت إلى هنا لكي ألعب وأفوز وأشارك في نجاح البلد وثقافته وأنا موجود مع نادي النصر و أريد أن استمتع بكرة القدم".

وأكد "الدون" أنه جاهز للمشاركة في مباراة النصر المقبلة، إذا سمح له المدرب بالمشاركة.

وتابع: "أعلم أن الدوري السعودي يتميز بتنافسية كبيرة وتابعت مباريات فيه". (سكاي نيوز)