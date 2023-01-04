باريس سان جيرمان يفكر في التخلص من راموس







ولفتت الصحيفة إلى أن أداء راموس الكارثي خلال مواجهة لانس مساء الأحد في الجولة 17 من الدوري الفرنسي، فتح باب النقاش في باريس سان جيرمان حول مدى جدوى استمرار المدافع.

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وفي اليوم التالي لتلك المباراة، أفادت "ليكيب" بأن لويس كامبوس المستشار الرياضي في باريس سان جيرمان، لديه شكوك جدية في قدرة راموس على الأداء في المستوى العالي. كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان، يمكن أن يترك سيرجيو راموس يرحل بنهاية عقده مع النادي، في ظل الشكوك حول مستواه مؤخرًا.ولفتت الصحيفة إلى أن أداء راموس الكارثي خلال مواجهة لانس مساء الأحد في الجولة 17 من الدوري الفرنسي، فتح باب النقاش في باريس سان جيرمان حول مدى جدوى استمرار المدافع.وفي اليوم التالي لتلك المباراة، أفادت "ليكيب" بأن لويس كامبوس المستشار الرياضي في باريس سان جيرمان، لديه شكوك جدية في قدرة راموس على الأداء في المستوى العالي.



وسيكون أمام راموس أربعة أشهر لإثبات أن ما حدث أمام لانس كان مجرد كبوة، وأنه يظل مدافعًا على أعلى مستوى ممكن.



تلك التقارير، وإمكانية عدم استمرار راموس مع باريس سان جيرمان، بالتأكيد ستثير حماس نادي النصر السعودي، الذي يعد أبرز المهتمين بالحصول على خدمات قائد ريال مدريد السابق.



وكان النصر ارتبط خلال الأيام القليلة الماضية بالتعاقد مع راموس، خاصة بعد نجاح "العالمي" في إتمام صفقة تاريخية بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (جول)