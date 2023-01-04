Advertisement

رياضة

باريس سان جيرمان يفكر في التخلص من راموس

Lebanon 24
04-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1025685-638084117467890321.jpg
Doc-P-1025685-638084117467890321.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان، يمكن أن يترك سيرجيو راموس يرحل بنهاية عقده مع النادي، في ظل الشكوك حول مستواه مؤخرًا.


ولفتت الصحيفة إلى أن أداء راموس الكارثي خلال مواجهة لانس مساء الأحد في الجولة 17 من الدوري الفرنسي، فتح باب النقاش في باريس سان جيرمان حول مدى جدوى استمرار المدافع.
Advertisement


وفي اليوم التالي لتلك المباراة، أفادت "ليكيب" بأن لويس كامبوس المستشار الرياضي في باريس سان جيرمان، لديه شكوك جدية في قدرة راموس على الأداء في المستوى العالي.

وسيكون أمام راموس أربعة أشهر لإثبات أن ما حدث أمام لانس كان مجرد كبوة، وأنه يظل مدافعًا على أعلى مستوى ممكن.

تلك التقارير، وإمكانية عدم استمرار راموس مع باريس سان جيرمان، بالتأكيد ستثير حماس نادي النصر السعودي، الذي يعد أبرز المهتمين بالحصول على خدمات قائد ريال مدريد السابق.

وكان النصر ارتبط خلال الأيام القليلة الماضية بالتعاقد مع راموس، خاصة بعد نجاح "العالمي" في إتمام صفقة تاريخية بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2023-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:43 | 2023-01-04
02:47 | 2023-01-04
02:00 | 2023-01-04
02:00 | 2023-01-04
23:00 | 2023-01-03
16:00 | 2023-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website