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رياضة

جورجينا تحسم الجدل حول انفصالها عن رونالدو

Lebanon 24
04-01-2023 | 02:00
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انتشرت العديد من الشائعات في الفترة الأخيرة، حول انفصال كريستيانو رونالدو عن صديقته جورجينا رودريجيز.
وأكد الصحفي الأرجنتيني جونالو فاسكيز عبر برنامج "Socialite" انفصال الثنائي، بسبب عدم استقرار العلاقة بينهما وتعقد الأمور بعد تأجيل حفل زفافهما بسبب الحالة السيئة التي يمر بها النجم البرتغالي بعد خروج بلاده من دور الثمانية بكأس العالم.
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وتلقى رونالدو مؤخراً سيارة "رولز رويس" يُعتقد أنها تساوي 350 ألف يورو من جورجينا كهدية عيد الميلاد.
ورأى فاسكيز أن الطريقة التي أهدت بها رودريجيز رونالدو سيارته الجديدة في عيد ميلاده، تؤكد حالة التوتر التي تشهدها علاقتهما.
 
 
بدورها، أشارت صحيفة "الماركا" الإسبانية إلى أن علاقة رونالدو وجورجينا مستمرة فقط لأنها مفيدة لحياتهما المهنية ووضعهما كمشاهير.
ولذلك، قررت العارضة الإسبانية الرد على هذه التكهنات، بصورة في قصة جديدة على موقع "إنستغرام" تظهر فيها مع رونالدو في بداية العلاقة بينهما.
وقالت جورجينا تعليقًا على الصورة: "عندما كان عمري 22 سنة قابلت حب حياتي، كم كنا جميلين".
 
 
ونشرت جورجينا عبر حسابها بموقع "تويتر"، صورة لرونالدو بقميص النصر السعودي، وارفقت بها تعليقا قالت فيه: "يبدأ فصل جديد! مرة أخرى يظهر من هو الأفضل في العالم.. أنا فخورة".
 
 
جدير بالذكر أن رونالدو يتواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية، من أجل تقديمه مع النصر السعودي الذي تعاقد معه لمدة عامين ونصف براتب سنوي قيمته 200 مليون يورو. (الحرة + جول)

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