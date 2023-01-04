موقف محرج لرونالدو خلال مؤتمر تقديمه بالسعودية (فيديو)

تعرض نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لموقف محرج خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لجماهير نادي النصر السعودي.
وذكر رونالدو اسم جنوب أفريقيا بدلا من السعودية، خلال عرضه لأهدافه وطموحاته بالنسبة للقدوم المملكة العربية السعودية.
وقال رونالدو خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في ملعب مرسول بارك في الرياض: "بالنسبة لي، ليست نهاية مسيرتي أن أذهب إلى جنوب أفريقيا"، لكنه كان قد ذكر اسم السعودية بشكل صحيح في وقت سابق خلال المؤتمر.
وذكر "الدون" خلال المؤتمر أنه لاعب "فريد" لانتقاله الى السعودية، وقال: "جئت إلى هنا لتطوير كرة القدم ولكي أكون جزءا من هذا البلد، وتغيير عقلية الجيل الجديد من الشباب والفتيات".
وأضاف: "رأيتم ماذا فعلت السعودية في كأس العالم، فضلا عن كوريا الجنوبية وكوستاريكا، والفرق الأفريقية، أصبح من الصعب التكهن بمن سيفوز واللعبة تنافسية للغاية حاليا". (الحرة)