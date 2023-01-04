موقف محرج لرونالدو خلال مؤتمر تقديمه بالسعودية (فيديو)

تعرض نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لموقف محرج خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لجماهير نادي النصر السعودي.

وذكر رونالدو اسم جنوب أفريقيا بدلا من السعودية، خلال عرضه لأهدافه وطموحاته بالنسبة للقدوم المملكة العربية السعودية.

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وقال رونالدو خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في ملعب مرسول بارك في الرياض: "بالنسبة لي، ليست نهاية مسيرتي أن أذهب إلى جنوب أفريقيا"، لكنه كان قد ذكر اسم السعودية بشكل صحيح في وقت سابق خلال المؤتمر.