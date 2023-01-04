بعثة الرياضي بيروت الى دمشق للقاء الكرامة الحمصي

غادرت بعثة نادي الرياضي بيروت الى العاصمة السورية دمشق، للقاء الكرامة الحمصي مساء غد الخميس في صالة الفيحاء، في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية لدوري السوبر لمنطقة غرب آسيا في كرة السلة.

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وضمت البعثة حمزة هواري رئيسا، جورج عقيقي مدربا، كريم يموت مساعدا للمدرب، روني مصلح معالجا فيزيائيا، طوني أبو عتمة مدربا للياقة البدنية، فادي مرق مصورا، وعشرة لاعبين هم: أمير سعود، كريم زينون، علي منصور، جو ابي خرس، جان عبد النور، بلال طبارة، اسماعيل احمد، ميغيل مارتينيز، عمر الجمل وآتير ماجوك.

ويحتل الرياضي المركز الثاني برصيد 3 نقاط من فوز على غوركان الايراني وخسارة امام النفط العراقي.

وفي وقت سابق، اعلنت ادارة النادي البيروتي حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان، فسخ عقد مدرب الفريق الاول جورج جعجع بالتراضي، بعدما سبق لجعجع قيادة الفريق الى لقب بطولة لبنان في 2020. (الوكالة الوطنية)