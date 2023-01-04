ماذا قال مدرب "نيوكاسل" عن إمكانيّة إنتقال رونالدو للفريق الموسم المقبل؟

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علق المدير الفني لنيوكاسل يونايتد إيدي هاو على تقارير صحفية، أشارت إلى احتمال انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق الإنكليزي على سبيل الإعارة، قادما من النصر السعودي الموسم المقبل، وقال: "نتمنى لرونالدو كل التوفيق، لكن من وجهة نظرنا لا صحة لما يشاع". (سكاي نيوز)