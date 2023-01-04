Advertisement

رياضة

ماذا قال مدرب "نيوكاسل" عن إمكانيّة إنتقال رونالدو للفريق الموسم المقبل؟

Lebanon 24
04-01-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1025796-638084359585597175.png
Doc-P-1025796-638084359585597175.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق المدير الفني لنيوكاسل يونايتد إيدي هاو على تقارير صحفية، أشارت إلى احتمال انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق الإنكليزي على سبيل الإعارة، قادما من النصر السعودي الموسم المقبل، وقال: "نتمنى لرونالدو كل التوفيق، لكن من وجهة نظرنا لا صحة لما يشاع". (سكاي نيوز)
Advertisement

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2023-01-04
05:00 | 2023-01-04
03:43 | 2023-01-04
02:47 | 2023-01-04
02:00 | 2023-01-04
02:00 | 2023-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website