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رياضة

تصريح مفاجئ من مدرب "اليونايتد": لا أعتقد أننا من المنافسين على اللقب

Lebanon 24
04-01-2023 | 14:00
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قال إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه لا يمكن اعتباره من المنافسين على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم حتى الآن هذا الموسم، لكن ثقته في التشكيلة تعززت بعد فوز آخر على بورنموث أمس الثلاثاء.
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وأضاف: "علينا أن نبذل مجهودا بنسبة مئة بالمئة في كل مباراة، إذا حافظنا على هذه الفلسفة فمن الممكن السعي للفوز باللقب، أمامنا عمل كبير، ما زلنا في كانون الثاني ولم نصل بعد لمنتصف الموسم، المباراة القادمة جاءت سريعا أمام إيفرتون لذلك سنستمتع لمدة 24 ساعة قبل التركيز على المعركة المقبلة". (سكاي نيوز)
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