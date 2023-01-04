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رياضة

علاقة رونالدو بوكيل أعماله المخضرم انتهت.. ما القصة؟

Lebanon 24
04-01-2023 | 13:31
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بعد 20 عاما من العمل معا، انفصل كريستيانو رونالدو عن وكيل أعماله الشهير جورجي مينديز، والسبب يعود إلى "المقابلة المثيرة للجدل".

كشفت صحيفة "ليكيب" ومصادر أوروبية أخرى، أن مينديز لم يعد وكيل أعمال رونالدو، وأن وكيل الأعمال البرتغالي لم يعمل مع رونالدو منذ تشرين الثاني الماضي.
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وقالت الصحيفة إن سبب الخلاف الرئيسي، هو مقابلة رونالدو مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان، في تشرين الثاني الماضي، والتي انتقد فيها علانية ناديه وقتها مانشستر يونايتد والطاقم التدريبي وأمور أخرى.

واعتبر الكثيرون أن مقابلة رونالدو كانت "كارثية" بكل المقاييس، وأظهرت النجم البرتغالي بشكل سيء غير احترافي أمام كبرى أندية العالم.

ووفقا للصحيفة، فإن مينديز عارض بشدة ظهور رونالدو في المقابلة، وهو ما لم يوقف "الدون" من إجرائها. (سكاي نيوز عربية)
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