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رياضة

الاختباء لأيام في فندق... هذا ما تطلّبه انضمام رونالدو للنصر!

Lebanon 24
04-01-2023 | 23:00
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كشف محمد الخريجي رئيس شركة "الوسائل" السعودية، أحد رعاة نادي النصر لكرة القدم كواليس رحلة مدريد لإقناع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بارتداء قميص "العالمي".



وأوضح محمد الخريجي في تصريحاته لقناة "العربية" أن الوفد النصراوي مكث في الفندق ثلاثة أيام مختبئاً، للحفاظ على سرية الصفقة، فيما ساهمت رغبة رونالدو في اللعب للنصر في حسم المفاوضات.
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وقال الخريجي: "لم أتجول في مدريد، مكثنا ثلاثة أو أربعة أيام في نفس الفندق، نظراً لأن الحدث كبير وعالمي، لذلك فضلنا الاختباء في غرفة الاجتماعات في الفندق، والرغبة الحقيقية المتبادلة بين جميع الأطراف ساهمت في إنجاح هذه الشراكة، وما سهل المفاوضات أيضا الأشياء الإيجابية التي تحدث في السعودية، إذ أصبحت مغرية للكثير من النجوم العالميين، ليكونوا جزءًا من التحولات الإيجابية التي تحدث هنا".


من جانبه، أوضح السعودي مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، أن سفر الوفد لمدريد كان بهدف الاتفاق على الشروط النهائية في العقد، بعدما بدأت المفاوضات مع النجم البرتغالي في الميركاتو الصيفي الماضي.
المصدر: روسيا اليوم- العربية
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