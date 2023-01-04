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رياضة

للعيش معاً في السعودية.. هل تزوّج رونالدو من جورجينا؟

Lebanon 24
04-01-2023 | 16:24
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أثار توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي، التساؤل مجدداً حول علاقته بشريكته جورجينا رودريغيز وإمكانية الزواج منها، بعد انتقاله معها وأولادهما إلى الرياض.


وكثرت التساؤلات حول العلاقة بين رونالدو وشريكته عارضة الأزياء الأرجنتينية الإسبانية جورجينا، بعد الانتقال للعيش في السعودية، خاصة وأن قانون المملكة يحظر العيش في نفس المنزل لغير المتزوجين.
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وكشفت وسائل إعلام سعودية أن كريستيانو رونالدو بدأ بالفعل التخطيط لحفل زفافه على شريكة حياته جورجينا رودريغيز في المملكة، وذلك بعد أن تم منحة قصر كبير في أرقى الأماكن بالرياض.
المصدر: روسيا اليوم
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