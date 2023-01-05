3 عوامل تدفع باريس سان جيرمان للتخلي عن نيمار.. ما هي؟

يتجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتخلي عن خدمات اللاعب البرازيلي نيمار خلال ميركاتو الصيف القادم.

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن أيام نيمار مع باريس سان جيرمان باتت معدودة، إذ أصبح من أبرز النجوم المرشحين لمغادرة نادي العاصمة الفرنسية في حزيران القادم.

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وكشفت "سبورت" أن قادة باريس، الذين كانوا يفكرون في التخلص من نيمار في الميركاتو الصيفي الماضي، واشترطوا وقتها مبلغا قُدر بـ150 مليون يورو لتسريحه، قرروا هذه المرة تحديد مبلغ رحيل نيمار بـ100 مليون يورو فقط.

وهناك 3 أسباب يرتكز عليها قادة النادي الفرنسي تبرر رغبتهم في بيع نيمار، قبل نهاية عقده مع الفريق بنحو 3 سنوات، وهي:



تحقيق رغبة مبابي

أكدت تقارير إعلامية فرنسية سابقة أن الدولي الفرنسي كيليان مبابي، طالب إدارة نادي باريس سان جيرمان بضرورة رحيل نيمار، مقابل البقاء لفترة أطول مع النادي، مُهددا بتغيير الفريق في حال لم يُستجاب لطلبه.





عامل السن

ويأتي ذلك، في ظل الصراع بين اللاعبَين في الفترة الأخيرة فوق أرضية الميدان على ركلة جزاء في إحدى مباريات الفريق بالدوري الفرنسي، اذ يبدو أن الأمور بين مبابي ونيمار لا تسير على ما يرام، وهو ما يفسر رغبة النادي الفرنسي في بيع نيمار من أجل الاحتفاظ بمبابي.

رأى متابعون أن قرار الإدارة الفرنسية في بيع نيمار، بناء على ما جاء في الصحيفة الكتالونية، يعود أيضا إلى عامل السن.