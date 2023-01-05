ما أسباب انفصال مينديش عن كريستيانو رونالدو؟

انتهت العلاقة بين بين كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله جورج مينديش إلى غير رجعة، بعد توتر شاب علاقتهما خلال الفترة الماضية.



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وأوضحت التقارير أن التوتر زاد بين الثنائي، بعد الدعوى القضائية التي أقامها المهاجم مع مانشستر يونايتد على قرار إيقافه، وذلك قبل فسخ العقد بين اللاعب والنادي بالتراضي قبل انطلاق مونديال قطر. وبحسب معلومات صحيفة 'Publico' البرتغالية، والتي أكدتها كذلك صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مينديش لن يمثل كريستيانو رونالدو مرة أخرى بعد فترة طويلة من العمل معًا، ويبدو أنهما انفصلا في شهر كانون الاول الماضي.وأوضحت التقارير أن التوتر زاد بين الثنائي، بعد الدعوى القضائية التي أقامها المهاجم مع مانشستر يونايتد على قرار إيقافه، وذلك قبل فسخ العقد بين اللاعب والنادي بالتراضي قبل انطلاق مونديال قطر.

وتعود العلاقة بين رونالدو ومينديش إلى بدايات رونالدو مع كرة القدم، عندما كان في صفوف نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وكان وكيل الأعمال الشهير هو المشرف الأول على خطوات رونالدو وانتقالاته بين الأندية.

وبدأت المشاكل بين رونالدو ومينديش عندما كان في صفوف يوفنتوس الإيطالي إبان رغبة اللاعب في الرحيل عن "السيدة العجوز"، والانتقال إلى أحد الأندية الكبرى من أجل حلم الاستمرار على أعلى مستوى تنافسي ممكن.

وكشفت الصحيفة البرتغالية أن رونالدو كان له الكثير من التصرفات السيئة منذ عودته إلى مانشستر يونايتد، والتي لم يتم الإفصاح عنها لوسائل الإعلام، وأن النادي اشتكى إلى مينديش أكثر من مرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثل رونالدو الحالي هو مواطنه ريكاردو ريجوف، حيث كان هو الشخص الذي رافق اللاعب في رحلته إلى السعودية لتوقيع العقود مع نادي النصر. (جول)