بسبب "سيلفي" جنازة بيليه.. رئيس الفيفا في مرمى الانتقادات

تلقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، انتقادات لاذعة بسبب التقاطه صور سيلفي مع عدد من الأشخاص في جنازة الأسطورة الراحل بيليه وهو الأمر الذي دفعه إلى الخروج عن صمته والرد عليها.

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وكتب إنفانتينو على "إنستغرام": "أشعر بالصدمة لسماع أن البعض ينتقدني على ما يبدو لالتقاط صورة سيلفي وصور خلال المراسم".

وأضاف: "لدي الكثير من الاحترام والإعجاب لبيليه وللمراسم ولم أكن لأجرؤ على فعل أي شيء يمكن أن يكون غير محترم".

وإلى جانب إنفانتينو، الذي كان يحمل الهاتف المحمول لالتقاط الصورة، وقف ثلاثة أشخاص تحت الخيمة البيضاء الكبيرة التي تستضيف نعش بيليه ومن بينهم مانويل ماريا أحد أصدقاء بيليه المقربين.





وقال إنفانتينو: "لقد تشرفت وتأثرت أن زملائي وأفراد عائلة بيليه العظيم طلبوا مني التقاط صورة معهم".

وأضاف: "طلب مني فريق بيليه أن ألتقط صورة ذاتية لنا جميعا لكنهم لم يعرفوا كيف. حتى أكون مفيدا، أخذت هاتف أحدهم والتقطت صورة لنا جميعا".

وتوفي بيليه يوم الخميس الماضي عن 82 عاما بعد مسيرة حافلة شهدت تسجيله أكثر من ألف هدف، وهو اللاعب الوحيد الذي توج مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم 3 مرات.

جدير بالذكر أن أكثر من 230 ألف شخص حضروا جنازة بيليه التي دامت لأكثر من 24 ساعة. (سكاي نيوز)