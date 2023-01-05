Advertisement

رياضة

تخرجت من جامعة لبنانيّة... من هي وئام الدخيل صاحبة أول حوار مع رونالدو في السعودية؟ (فيديو)

Lebanon 24
05-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1026085-638085176975236246.jpg
Doc-P-1026085-638085176975236246.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خطفت الإعلامية السعودية، وئام الدخيل، الأنظار بعد إدارتها لأول حوار مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء المؤتمر الصحفي لتقديمه رسميا كلاعب لنادي النصر السعودي لكرة القدم.

ونالت وئام الدخيل مقدمة المؤتمر الصحفي الثناء من العديد من المتابعين بسبب طريقتها في التقديم، كما تحدثت اللغتين العربية والإنكليزية بطلاقة.
Advertisement


من هي وئام الدخيل؟

وئام الدخيل هي صحفية ومذيعة سعودية من مواليد 1989.

وتعرف وئام الدخيل نفسها عبر حسابها الشخصي على "تويتر" بأنها عضو مجلس إدارة جمعية "إعلام"، وتزايد عدد متابعيها على المنصة في الساعات الماضية وتجاوز حاجز 24 ألفا.


تخرجت وئام من قسم الإعلام في الجامعة اللبنانية الأميركية، والتحقت بمكتب صحيفة الحياة في بيروت كمتدربة، ثم التحقت بدورة التقديم التلفزيوني الإخباري في مركز "الجزيرة" للتدريب الإعلامي التابع للقناة القطرية، دون أن تظهر على شاشتها في العام 2013.

باشرت وئام عملها كمراسلة في قناة CNBC عربية من مدينة جدة، وكانت أول مراسلة سعودية في المحطة حينها، وفي العام التالي عام 2014، انضمت إلى قناة روتانا خليجية، حيث عملت في برنامج القناة "سيدتي".

وفي عام 2018، أصبحت وئام الدخيل أول سيدة تقدم نشر الأخبار الرئيسية على التلفزيون الرسمي السعودي. (روسيا اليوم)
 
 

رياضة

فيديو

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2023-01-05
02:00 | 2023-01-05
23:00 | 2023-01-04
16:24 | 2023-01-04
16:00 | 2023-01-04
14:00 | 2023-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website