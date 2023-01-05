تخرجت من جامعة لبنانيّة... من هي وئام الدخيل صاحبة أول حوار مع رونالدو في السعودية؟ (فيديو)

#HalaRonald
أكثر من مجرد لاعب .. أكبر من مجرد صفقة رياضية تاريخية للكرة السعودية .. سعيدة بإدارة الحوار مع اللاعب الأسطوري كريستيانو رونالدو وتقديمه للعالم كلاعب نادي النصر السعودي .. من هنا الرياض عاصمة بلادي 🇸🇦 pic.twitter.com/UUDKSgk4if
— وئام عبدالعزيز الدخيل (@WeamAlDakheel) January 3, 2023
#HalaRonald
أكثر من مجرد لاعب .. أكبر من مجرد صفقة رياضية تاريخية للكرة السعودية .. سعيدة بإدارة الحوار مع اللاعب الأسطوري كريستيانو رونالدو وتقديمه للعالم كلاعب نادي النصر السعودي .. من هنا الرياض عاصمة بلادي 🇸🇦 pic.twitter.com/UUDKSgk4if