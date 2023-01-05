تخرجت من جامعة لبنانيّة... من هي وئام الدخيل صاحبة أول حوار مع رونالدو في السعودية؟ (فيديو)

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خطفت الإعلامية السعودية، وئام الدخيل، الأنظار بعد إدارتها لأول حوار مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء المؤتمر الصحفي لتقديمه رسميا كلاعب لنادي النصر السعودي لكرة القدم.ونالت وئام الدخيل مقدمة المؤتمر الصحفي الثناء من العديد من المتابعين بسبب طريقتها في التقديم، كما تحدثت اللغتين العربية والإنكليزية بطلاقة.وئام الدخيل هي صحفية ومذيعة سعودية من مواليد 1989.وتعرف وئام الدخيل نفسها عبر حسابها الشخصي على "تويتر" بأنها عضو مجلس إدارة جمعية "إعلام"، وتزايد عدد متابعيها على المنصة في الساعات الماضية وتجاوز حاجز 24 ألفا.تخرجت وئام من قسم الإعلام في الجامعة اللبنانية الأميركية، والتحقت بمكتب صحيفة الحياة في بيروت كمتدربة، ثم التحقت بدورة التقديم التلفزيوني الإخباري في مركز "الجزيرة" للتدريب الإعلامي التابع للقناة القطرية، دون أن تظهر على شاشتها في العام 2013.باشرت وئام عملها كمراسلة في قناة CNBC عربية من مدينة جدة، وكانت أول مراسلة سعودية في المحطة حينها، وفي العام التالي عام 2014، انضمت إلى قناة روتانا خليجية، حيث عملت في برنامج القناة "سيدتي".وفي عام 2018، أصبحت وئام الدخيل أول سيدة تقدم نشر الأخبار الرئيسية على التلفزيون الرسمي السعودي. (روسيا اليوم)