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رياضة

برشلونة يُعاني أمام فريق مغمور لبلوغ دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا

Lebanon 24
05-01-2023 | 11:00
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عانى برشلونة الأمرّين لتخطي منافسه المغمور إنتر سيتي من الدرجة الثالثة 4-3 بعد التمديد، وبلوغ دور الـ16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وخاض الفريق الكاتالوني المباراة بتشكيلة قوية ضمت لاعب وسطه المخضرم سيرجيو بوسكتس، وثلاثي خط الهجوم الهولندي ممفيس ديباي وفيران توريس والفرنسي عثمان ديمبيلي.
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ونجح إنتر سيتي في فرض التعادل على العملاق الكتالوني 3 مرات، بواسطة أوريول سولديفيا أحد نجوم المباراة الذي سجل "هاتريك" للتاريخ.

وتقدم برشلونة بواسطة المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو بعد مرور 4 دقائق، لكن إنتر سيتي أدرك التعادل عبر سولديفيا (59).

ومنح ديمبيلي التقدم لبرشلونة مجددا (63) ليرد أصحاب الأرض بواسطة سولديفيا (74).

لكن البرازيلي رافينيا سجل هدف التقدم لبرشلونة (77)، ليسجل سولديفيا هدف التعادل محققا ثلاثيته الخاصة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ4 دقائق ليفرض التمديد.
وفي الوقت الإضافي نجح أنسو فاتي في تسجيل هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 103. (سكاي نيوز)

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