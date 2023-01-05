15
o
بيروت
16
o
طرابلس
0
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ما هو موعد قرعة كأس العالم للأندية؟
Lebanon 24
05-01-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن قرعة كأس العالم للأندية ستُقام يوم 13 كانون الثاني الجاري، في أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم في مدينة الرباط.
وستشهد البطولة مشاركة ريال مدريد (بطل دوري أبطال أوروبا)، فلامينغو البرازيلي (بطل كأس كوبا ليبرتادوريس)، سياتل الأميركي (بطل دوري أبطال كونكاكاف)، أوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا)، الوداد المغربي (مستضيف البطولة)، الهلال السعودي (ممثل آسيا لعدم انتهاء النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا)، والأهلي المصري (وصيف دوري أبطال أفريقيا). (سبوتنيك)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نادين الراسي تُثير الجدل.. شاهدوا كيف تناولت التبولة والجمهور يُهاجمها: "شو مقرفة"! (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير الجدل.. شاهدوا كيف تناولت التبولة والجمهور يُهاجمها: "شو مقرفة"! (فيديو)
04:22 | 2023-01-05
05/01/2023 04:22:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ورقة المليون "جاهزة".. وهذا موعد طرحها في الاسواق
Lebanon 24
ورقة المليون "جاهزة".. وهذا موعد طرحها في الاسواق
03:15 | 2023-01-05
05/01/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بغصة إعلامي شهير يُغادر لبنان نهائياً.. وابنته تودعه بكلمات مؤثرة (صور)
Lebanon 24
بغصة إعلامي شهير يُغادر لبنان نهائياً.. وابنته تودعه بكلمات مؤثرة (صور)
03:03 | 2023-01-05
05/01/2023 03:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عثر على مبلغ كبير من المال في جذع شجرة زيتون في الجنوب... هذه تفاصيل القصة كاملة (فيديو)
Lebanon 24
عثر على مبلغ كبير من المال في جذع شجرة زيتون في الجنوب... هذه تفاصيل القصة كاملة (فيديو)
07:54 | 2023-01-05
05/01/2023 07:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... رونالدو يتناول العشاء في مطعم لبنانيّ!
Lebanon 24
بالفيديو... رونالدو يتناول العشاء في مطعم لبنانيّ!
08:00 | 2023-01-05
05/01/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:43 | 2023-01-05
الربع الخالي.. مكسيم شعيا يكشف تفاصيل أخطر مغامراته (صور)
16:00 | 2023-01-05
بسبب "سيلفي" جنازة بيليه.. رئيس الفيفا في مرمى الانتقادات
14:00 | 2023-01-05
ما أسباب انفصال مينديش عن كريستيانو رونالدو؟
11:00 | 2023-01-05
برشلونة يُعاني أمام فريق مغمور لبلوغ دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا
08:00 | 2023-01-05
بالفيديو... رونالدو يتناول العشاء في مطعم لبنانيّ!
05:00 | 2023-01-05
تخرجت من جامعة لبنانيّة... من هي وئام الدخيل صاحبة أول حوار مع رونالدو في السعودية؟ (فيديو)
فيديو
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
06/01/2023 07:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
06/01/2023 07:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
04:32 | 2023-01-03
06/01/2023 07:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact