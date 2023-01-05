ما هو موعد قرعة كأس العالم للأندية؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن قرعة كأس العالم للأندية ستُقام يوم 13 كانون الثاني الجاري، في أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم في مدينة الرباط.



Advertisement وستشهد البطولة مشاركة ريال مدريد (بطل دوري أبطال أوروبا)، فلامينغو البرازيلي (بطل كأس كوبا ليبرتادوريس)، سياتل الأميركي (بطل دوري أبطال كونكاكاف)، أوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا)، الوداد المغربي (مستضيف البطولة)، الهلال السعودي (ممثل آسيا لعدم انتهاء النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا)، والأهلي المصري (وصيف دوري أبطال أفريقيا). (سبوتنيك)