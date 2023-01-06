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رياضة

محرز يقود "سيتي" لتخطي "تشلسي"

Lebanon 24
06-01-2023 | 02:00
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قاد البديل رياض محرز مانشستر سيتي للفوز 1-صفر على تشلسي، مقلّصاً الفارق مع أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز إلى 5 نقاط.

وفي الدقيقة 63 حصل محرز على عرضية مثالية من زميله جاك غريليش، الذي شارك كبديل أيضا، ليودعها بسهولة في الشباك، بعد أن زاد سيتي حامل اللقب إيقاعه إثر شوط أول باهت.
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وواجه تشلسي بقيادة المدرب غراهام بوتر، الذي يحتل المركز العاشر بالدوري في مشهد غير معتاد بعد أداء ضعيف وسلسلة من الإصابات، المزيد من سوء الحظ في البداية، حيث خسر جهود مهاجم سيتي السابق رحيم سترلينغ والأميركي كريستيان بوليسيتش بسبب الإصابة في أول 22 دقيقة من المباراة.

وقاتل البدلاء واللاعبون الصغار أمام سيتي القوي وقدموا بعض اللمحات الرائعة، حين سدد كارني تشوكويميكا البالغ عمره 19 عاما في القائم، لكن تشلسي لم يتمكن من عبور دفاع سيتي الصلب.
المصدر: سكاي نيوز
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