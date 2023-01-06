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رياضة

استجابة لطلب الفيفا.. "ملعب بيليه" يبصر النور في هذه الدولة

Lebanon 24
06-01-2023 | 05:00
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أصبحت كولومبيا أول دولة في أميركا اللاتينية تستجيب لطلب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، بتسمية أحد الملاعب على اسم أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي توفي الأسبوع الماضي بعد صراع مع السرطان.
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وقال إنفانتينو مطلع الأسبوع إن الفيفا سيطلب من جميع الدول الأعضاء تسمية أحد الملاعب لديها على اسم الأيقونة البرازيلية.

وعلى الأثر، أعلن حاكم مقاطعة ميتا الجنوبية في كولومبيا، خوان غييرمو زولواغا على "تويتر"، أن ملعبا في بلاده "سيطلق عليه اسم بيلو هوريزونتي - ري بيليه (الملك بيليه)".

وقال زولواغا: "يجب أن تعرف الأجيال القادمة من كان رمز كرة القدم العالمي".

عن الملعب: 
- يقع في مدينة فيلافيسينسيو وسط كولومبيا ويتسع لـ15 ألف متفرج.
- افتتح عام 1958 وكان يطلق عليه سابقا اسم "بيلو هوريزونتي"، وهو ما يعني "الأفق الجميلة" باللغة الإسبانية.
- يعتمد الملعب نادي يانيروس الكولومبي من الدرجة الثانية بالدوري الكولومبي.
المصدر: سكاي نيوز
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