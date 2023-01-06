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رياضة

بايرن يضمّ لاعباً جديداً... من هو؟

Lebanon 24
06-01-2023 | 16:00
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أعلن بايرن ميونيخ الألماني عن التعاقد مع المدافع الهولندي دالي بليند في صفقة انتقال مجاني لمدة 6 أشهر.

وأصبح بليند (32 عاما) لاعبا حرا الأسبوع الماضي، بعد موافقته على فسخ تعاقده مع أياكس أمستردام الهولندي قبل 6 أشهر من نهاية العقد. (سكاي نيوز)
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بايرن ميونيخ

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