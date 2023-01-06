ميسي ورونالدو وجها لوجه في الرياض!

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ستتوجه أنظار عشاق كرة القدم إلى العاصمة السعودية الرياض التي ستشهد لقاء يجمع البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وجها لوجه، في مباراة ودية تجمع بين فريق مكون من نجوم ناديي الهلال والنصر المحليين وباريس سان جيرمان الفرنسي.فيما سيكون باريس سان جيرمان بمشاركة ميسي الذي سيلعب هذه المباراة بعد شهر من إعلانه بطلًا للعالم مع منتخب الأرجنتين. (سبوتنيك)