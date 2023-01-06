هل يشارك رونالدو في مباراة النصر والطائي؟

انضم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي لمدة موسمين مع النادي مقابل 175 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

ومن المقرر أن يلعب النادي اليوم أمام الطائي في أولى مباريات رونالدو مع النصر.

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وأثيرت العديد من النقاشات حول إمكانية مشاركة رونالدو أمام الطائي، بسبب ما قيل عن إيقافه لمدة مباراتين من محكمة إنكليزية على خلفية مشاجرته مع أحد مشجعي إيفرتون عندما كان لاعبًا في مانشستر يونايتد.

وبحسب قناة "SSC" السعودية، فإن البطاقة الدولية لرونالدو قد وصلت إلى النصر في وقتٍ متأخر من مساء الأربعاء، ولم تشمل وجود أي إيقاف من أي نوع.

لكن صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، كشفت أن كريستيانو رونالدو مُنع من الظهور الأول مع فريقه السعودي مساء اليوم، وتم إيقافه بسبب العقوبة التي فرضها الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بعد أن دفع هاتف أحد مشجعي إيفرتون من يده، بعد فوز إيفرتون على يونايتد 1-0 في جوديسون بارك في شهر آذار العام الماضي.



ووفقاً لقناة "SSC" السعودية، فإن كل ما يحتاجه النصر لمشاركة رونالدو في مباراة الطائي، هو إقصاء أحد اللاعبين الأجانب من قائمته، باعتبار أنه بعد ضم البرتغالي بات لديه 9 أجانب.

وحتى الآن لم يعلن النصر موقف رونالدو النهائي من مواجهة الطائي سواءً بتأكيد كلام دايلي ميل أو نفيه. (win win)