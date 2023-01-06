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رياضة

بسبب الانتقادات.. أشهر حكم إسباني يقرر الإعتزال

Lebanon 24
06-01-2023 | 10:25
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قرر الحكم الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوز، اعتزال التحكيم نهاية الموسم الحالي، بعد الانتقادات التي طالته بسبب بعض القرارات التي اتخذها في العديد من المباريات في الآونة الأخيرة.
وأثار لاهوز الجدل في كأس العالم قطر 2022، وتحديدًا في ربع النهائي في مباراة الأرجنتين وهولندا، حينما سجّل رقمًا قياسيًا جديدًا في البطولة بإشهاره 15 بطاقة صفراء. 
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وواجه الحكم الإسباني انتقادات لاذعة من قِبل قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي والحارس إيميليانو مارتينيز، ليتم استبعاده من إدارة المباريات في كأس العالم.

ولجأ لاهوز لهذا، بعد قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم، باستبعاده من إدارة أي مباراة في الجولة المقبلة، وخاصّةً بعد قيامه بطرد المدرب الأرجنتيني، خورخي سامبولي مدرب إشبيلية خلال مواجهة ليناريس بدور الـ32 بكأس ملك إسبانيا.
 
 
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الانتقادات العديدة التي يواجهها لاهوز، جعلته يقرر أن يكون الموسم الحالي هو الموسم الأخير له بوصفه حكمًا في المستطيل الأخضر. (win win)
 
 
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