"خليجي 25": فوز السعودية على اليمن وتعادل العراق مع عُمان

افتتحت النسخة الخامسة والعشرون من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في مدينة البصرة جنوب البلاد بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وعدد من كبار الشخصيات الخليجية.

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وشهد حفل الافتتاح عددًا من الفقرات الفنية، وذلك قبل انطلاق اللقاء الذي جمع العراق وعُمان لحساب المجموعة الأولى، والذي انتهى بالتعادل السلبي.





وفي المباراة الثانية، نجح المنتخب السعودي الذي يُشارك بالبدلاء والشباب في تجاوز اليمن بهدفين دون رد، ليتصدر المجموعة الأولى بثلاث نقاط يليه العراق وعُمان بنقطة واحدة ثم اليمن دون أي رصيد. (bein sports + goal)