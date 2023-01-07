حسرة واحتفال.. شاهد ردود فعل رونالدو على مباراة النصر والطائي

تواجد النجم كريستيانو رونالدو في مدرجات مرسول بارك، وتابع مباراة فريقه الجديد النصر السعودي أمام الطائي في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

Advertisement

وانضم رونالدو للنصر بعقد يمتد حتى صيف 2025، ولكنه لن يستطيع اللعب حتى مواجهة الاتفاق في الـ22 من كانون الثاني الجاري نظرًا لإيقافه لمباراتين من الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.وأظهر رونالدو ردود فعل مختلفة حسب أحداث اللقاء، تارة حسرة على ضياع فرصة وتارة أخرى سعادة واحتفال بالأهداف. (جول)