حسرة واحتفال.. شاهد ردود فعل رونالدو على مباراة النصر والطائي

هدددددف!⚽
د42' تاليسكا يسجل ورونالدو يصفق 👏🏻⚽️
النصر 1 × 0 الطائي#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/g21BTviW52
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2023
هدددددف!⚽
د42' تاليسكا يسجل ورونالدو يصفق 👏🏻⚽️
النصر 1 × 0 الطائي#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/g21BTviW52
رونالدو يتفاعل مع تسديدة الخيبري#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/7whmY6dg0p
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2023
رونالدو يتفاعل مع تسديدة الخيبري#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/7whmY6dg0p
Ronaldo's reaction to @talisca_aa’s 2nd Goal 👏🏼🤩 pic.twitter.com/6s1hLRFLAj
— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 6, 2023
Ronaldo's reaction to @talisca_aa’s 2nd Goal 👏🏼🤩 pic.twitter.com/6s1hLRFLAj