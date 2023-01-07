Advertisement

رياضة

حسرة واحتفال.. شاهد ردود فعل رونالدو على مباراة النصر والطائي

Lebanon 24
07-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1026573-638086721527855528.jpg
Doc-P-1026573-638086721527855528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تواجد النجم كريستيانو رونالدو في مدرجات مرسول بارك، وتابع مباراة فريقه الجديد النصر السعودي أمام الطائي في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.
 
وانضم رونالدو للنصر بعقد يمتد حتى صيف 2025، ولكنه لن يستطيع اللعب حتى مواجهة الاتفاق في الـ22 من كانون الثاني الجاري نظرًا لإيقافه لمباراتين من الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.
Advertisement


وأظهر رونالدو ردود فعل مختلفة حسب أحداث اللقاء، تارة حسرة على ضياع فرصة وتارة أخرى سعادة واحتفال بالأهداف. (جول)
 
 
 
 
 

رياضة

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2023-01-07
08:00 | 2023-01-07
02:45 | 2023-01-07
02:30 | 2023-01-07
02:00 | 2023-01-07
23:00 | 2023-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website