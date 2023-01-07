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رياضة

تفوق على هالاند.. محرز لاعب الشهر في مانشستر سيتي

Lebanon 24
07-01-2023 | 11:00
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حصل الاعب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنكليزي على جائزة أفضل لاعب في النادي خلال شهر كانون الأول الماضي، متفوقًا في التصويت الجماهيري على النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، والإنكليزي  ريكو لويس، ليؤكد عودته القوية بعد فترة التوقف المونديالي.
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ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي على "تويتر"، تغريدة أعلن فيها عن اختيار محرز لاعب شهر ديسمبر.
 
 
وقال الموقع الرسمي للنادي الإنكليزي بخصوص هذه الجائزة: "بعد إبداع وتألق محرز مع مانشستر سيتي منذ عودة الدوريات ونهاية التوقف الدولي، حصل ساحر العرب على جائزة أفضل لاعب في الاتحاد لشهر ديسمبر".

وخاض الجزائري الشهر الماضي مباراتين مع السيتي، أحرز خلالهما هدفين وصنع آخر، حيث أسهم محرز في تأهل السيتي إلى دور ثمن النهائي في كأس كاراباو، وسجل الهدف الثاني في مرمى ليفربول، في مباراة انتهت بفوز النادي السماوي بنتيجة 3-2، وحصل هدف الجناح الجزائري على جائزة أحسن هدف لشهر ديسمبر أيضًا.

كما وتألق محرز في مواجهة إيفرتون لحساب الأسبوع الـ18 من الدوري الإنكليزي الممتاز، وصنع هدف سيتي الوحيد في اللقاء والذي سجله إيرلينغ هالاند، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وبهذا تحصّل محرز على جائزة أفضل لاعب في النادي لأول مرة خلال الموسم الجاري. (win win)
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