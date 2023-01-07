شركة سوني تطور عالماً افتراضياً لنادي مانشستر سيتي (فيديو)

أعلنت شركة سوني أنها تطور عوالم افتراضية لألعاب "بليستيشن"، التي ستكون من أكبر العوالم في ميتافيرز.

وعرضت الشركة خلال مؤتمر "سي أيه أس 2023" تجربة سريعة للعالم الافتراضي لنادي "مانشستر سيتي" عبر الميتافيرز.

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وبحسب تقرير موقع "ذا فيرج"، فإن التجربة السريعة لعالم مانشستر سيتي ما هي إلا نموذج أولي لما تعمل عليه سوني، حيث ستسمح للجماهير بالمشاركة في أنشطة نسختها الافتراضية من ملعب الاتحاد، مستخدمين شخصياتهم الرمزية.

وقال نامي إيواموتو، مدير المنتجات في سوني، إن العالم الافتراضي سينفرد بتفاعلات فريدة من نوعها، حيث سيتيح للمستخدمين التواصل بطريقة جديدة.

ويسمح العالم الافتراضي الذي عرضته سوني إظهار الملعب والشخصيات من أكثر من منظور، أكان اللاعبين أو حارس المرمى أو المشجعين.









وعرضت سوني مقطعا آخر يظهر رصد اللاعبين باستخدام "سبعة أجهزة استشعار" لإعادة إنشائها رقميا في فضاء الميتافيرز، بحسب التقرير. (الحرة)