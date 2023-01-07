بعد بيليه.. "الخبيث" يخطف عملاق إيطاليا

حالة من الصدمة أصابت عالم كرة القدم، بعد وفاة الدولي الإيطالي السابق جيانلوكا فيالي عن 58 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

عاش فيالي مع مرض السرطان وعانى منه. وبين الخوف، الألم والتفاؤل، للأسف انتصر الخبيث على "رجل الجيل الذهبي" لإيطاليا في النهاية.

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تم تشخيص إصابة فيالي الذي سجل 40 هدفاً في 78 مباراة مع تشيلسي عقب وصوله عام 1996 من يوفنتوس، أول مرة بسرطان البنكرياس في عام 2017، وتعافى منه بعد عام، لكن في نهاية عام 2021 كشف النجم الإيطالي عن عودة سرطان البنكرياس لجسده مرة أخرى، ليفارق الحياة هذه المرة.

اشتهر رمز "الكرة الإيطالية" بالأهداف الجميلة ورأسه الحديدي. شارك فيالي في 673 مباراة، وسجل 259 هدفاً مع الأندية، و16 هدفاً في 59 لقاء بقميص منتخب إيطاليا.





حياة فيالي

نشأة فيالي لم تكن صعبة، فقد وُلد في قصر مكون من 60 غرفة، وعاش في بيئة ضخمة شمال إيطاليا، على عكس أغلب نجوم كرة القدم الذين نشأوا في الفقر، وعانوا من ظروف معيشية وتعليمية.



بدأ فيالي مسيرته الكروية مطلع الثمانينات في كريمونيزي. ولعب لأندية أخرى كسمبدوريا، يوفنتوس، وتشيلسي.

في موسم 1990-1991 قاد فيالي فريق سامبدوريا للفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى في تاريخه، كما حصد النجم السابق لقب الهداف في ذلك الموسم برصيد 19 هدفاً.

نجاح وتألق فيالي مع سامبدوريا، قاده لخطوة أكبر وهي الانتقال إلى "السيدة العجوز" في 1992، وفاز معه بعدة ألقاب أبرزها: دوري أبطال أوروبا 1995-1996.

وبعد 4 سنوات مع اليوفي انتقل فيالي إلى تشيلسي عام 1996. وفي موسمه الأخير كلاعب، تولى أيضاً مهمة تدريب الفريق خلفاً للهولندي رود خوليت، ليصبح أول مدرب إيطالي في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز.

اعتزل "صديق ايطاليا الهش" اللعب في موسم 1998-1999 من أجل التركيز على مهمته كمدير فني لتشيلسي، واستمر في منصبه حتى إقالته مطلع موسم 2000-2001 لتراجع النتائج. ثم تولى تدريب واتفورد في موسم 2001-2002، وأقيل أيضاً في النهاية بسبب النتائج الضعيفة.

وبعد اعتزاله التدريب، عمل فيالي معلقاً ومحللا في قنوات تلفزيونية في بريطانيا، كما شارك في تأسيس منصة الاستثمار الرياضي "Tifosy"، بهدف السماح لأي شخص بالاستثمار في الرياضات الاحترافية.



سنواته الأخيرة



في 2019 تولى فيالي منصب مدير المنتخب، وكانت آخر إنجازاته، عمله في الطاقم الفني خلال بطولة كأس أوروبا 2020، والتي حقق "الآتزوري" لقبها. واضطر للاعتذار عن منصبه بالاتحاد الإيطالي كرئيس بعثة الشهر الماضي، قائلا إنه يحتاج للتركيز في مواجهة مرحلة جديدة من المرض.