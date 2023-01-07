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رياضة

ديشان باق مع "الديوك" حتى مونديال 2026

Lebanon 24
07-01-2023 | 14:00
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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، السبت، تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان حتى حزيران 2026.

وجاء في بيان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: "يسر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه نويل لوغريت الإعلان عن تمديد عقد ديدييه ديشان مدربا للمنتخب الفرنسي حتى حزيران 2026".
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وقال ديشان انه سيبقى مدرباً لمنتخب "الديوك" حتى مونديال 2026، بعد قيادته بلاده إلى نهائي كأس العالم في آخر نسختين.

 وكان عقد ديشان الذي استهل مشواره مع فرنسا عام 2012 قد انتهى بعد مونديال قطر 2022 الأخير، حيث حلّ حامل اللقب في مركز الوصيف وراء الأرجنتين بركلات الترجيح بعد مباراة مشوّقة.

وبقيادة ديشان، فازت فرنسا ببطولة كأس العالم 2018 في مونديال روسيا ودوري الأمم في 2021. كما وصل المنتخب الفرنسي إلى نهائي بطولة أوروبا 2016. (سكاي نيوز) 

المصدر: سكاي نيوز عربية
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