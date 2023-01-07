Advertisement

رياضة

يوفنتوس ينتزع فوزاً صعباً من أودينيزي

Lebanon 24
07-01-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1026743-638087243586938394.jpg
Doc-P-1026743-638087243586938394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتزع نادي يوفنتوس فوزاً صعباً من أودينيزي 1-0، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
سجل الهدف الوحيد لـ"السيدة العجوز" دانيلو في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 25 نقطة في المركز الثامن.
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2023-01-07
14:00 | 2023-01-07
11:00 | 2023-01-07
08:00 | 2023-01-07
05:00 | 2023-01-07
02:45 | 2023-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website