يوفنتوس ينتزع فوزاً صعباً من أودينيزي

انتزع نادي يوفنتوس فوزاً صعباً من أودينيزي 1-0، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل الهدف الوحيد لـ"السيدة العجوز" دانيلو في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 25 نقطة في المركز الثامن.

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