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رياضة

قطر تتفوق على الكويت بثنائية نظيفة ضمن بطولة خليجي 25

Lebanon 24
07-01-2023 | 23:00
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حقق المنتخب القطري فوزاً مستحقاً على نظيره الكويتي 2-0، اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس خليجي 25 الذي تستضيفه العراق.
سجل الهدف الأول لـ العنابي" في الدقيقة 23 عمرو عبدالفتاح، بينما ضاعف النتيجة من ضربة جزاء أحمد علاء في الدقيقة 37.
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ورفعت قطر رصيدها إلى ثلاث نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن البحرين، بينما احتلت الكويت المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.
 
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