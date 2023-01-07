قطر تتفوق على الكويت بثنائية نظيفة ضمن بطولة خليجي 25

حقق المنتخب القطري فوزاً مستحقاً على نظيره الكويتي 2-0، اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس خليجي 25 الذي تستضيفه العراق.

سجل الهدف الأول لـ العنابي" في الدقيقة 23 عمرو عبدالفتاح، بينما ضاعف النتيجة من ضربة جزاء أحمد علاء في الدقيقة 37.

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