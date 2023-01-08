الكشف عن أول مشاركة لرونالدو مع "النصر السعودي"

Advertisement

كشف مسؤول في نادي النصر السعودي لكرة القدم عن موعد أول مشاركات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع بعد نجاح ناديه الجديد في تسجيله في قائمته.ونجح نادي النصر الملقب بـ"العالمي" في ضم رونالدو، بعدما فسخ بالتراضي عقد مهاجمه الكاميروني فينسينت أبوبكر المرتبط بالانتقال لمانشستر يونايتد الإنكليزي.ويحق للنصر تسجيل ثمانية لاعبين أجانب فقط في قائمته، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به اللوائح المنظمة للدوري السعودي.وبات رونالدو متاحاً لخوض لقاء النصر على ملعبه أمام الاتفاق في 22 كانون الثاني، بعد أن ينهي عقوبة الإيقاف لمباراتين.وهي عقوبة مفروضة عليه على خلفيه تحطيمه لهاتف نقال انتزعه من بين يدي طفل من مشجعي إيفرتون بعد المباراة التي خسرها ناديه السابق مانشستر يونايتد في نيسان الفائت.وقال المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه إنّ "النصر أنهى عقد فينسينت أبوبكر بالتراضي وتلقى كامل مستحقاته المالية"، مشيرا إلى تسجيل رونالدو قبل لقاء النصر أمام الطائي الجمعة.وأضاف "لذا فهو قضى الآن مباراة واحدة من العقوبة وسيقضي الثانية أمام الشباب" في 14 كانون الثاني.