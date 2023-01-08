Advertisement

رياضة

ليفربول يخوض الإعادة بعد تعادله مع ولفرهامبتون

Lebanon 24
08-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1026785-638087598501969834.JPG
Doc-P-1026785-638087598501969834.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعادل ليفربول حامل اللقب 2-2 مع ضيفه ولفرهامبتون واندرارز في كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم وسيخوض مباراة الإعادة بعد مباراة مثيرة بالدور الثالث سجل فيها الضيوف هدفا متأخرا ألغاه الحكم بداعي التسلل.
Advertisement

ووجد ليفربول نفسه متأخرا بهدف بعد 26 دقيقة عقب خطأ فادح من الحارس أليسون الذي حاول تمرير الكرة لكنه أرسلها مباشرة إلى غونزالو جيديس الذي سددها في الشباك الخالية، لكن صاحب الأرض أدرك التعادل قبل الاستراحة بعد تمريرة عرضية من ترينت ألكسندر-أرنولد استقبلها داروين نونيز مباشرة في المرمى لتتجاوز الحارس ماتيا شاركيتش.

ومنح خطأ دفاعي التقدم لليفربول، حيث سجل محمد صلاح الهدف الثاني لأصحاب الأرض عقب تمريرة من توتي مدافع ولفرهامبتون ذهبت إلى المهاجم المصري مباشرة.

ولم يتراجع ولفرهامبتون عقب تأخره وحصل على المكافأة عندما سدد الكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان الكرة بين ساقي أليسون بعد محاولة من زميله البديل ماتيوس كونيا.

واعتقد الفريق الزائر أنه أقصى ليفربول من البطولة، حيث سدد توتي الكرة في المرمى واحتفل بخلع قميصه لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2023-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:05 | 2023-01-08
08:00 | 2023-01-08
05:56 | 2023-01-08
02:00 | 2023-01-08
23:00 | 2023-01-07
16:00 | 2023-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website