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رياضة
ليفربول يخوض الإعادة بعد تعادله مع ولفرهامبتون
Lebanon 24
08-01-2023
|
05:00
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تعادل ليفربول حامل اللقب 2-2 مع ضيفه ولفرهامبتون واندرارز في كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم وسيخوض مباراة الإعادة بعد مباراة مثيرة بالدور الثالث سجل فيها الضيوف هدفا متأخرا ألغاه الحكم بداعي التسلل.
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ووجد ليفربول نفسه متأخرا بهدف بعد 26 دقيقة عقب خطأ فادح من الحارس أليسون الذي حاول تمرير الكرة لكنه أرسلها مباشرة إلى غونزالو جيديس الذي سددها في الشباك الخالية، لكن صاحب الأرض أدرك التعادل قبل الاستراحة بعد تمريرة عرضية من ترينت ألكسندر-أرنولد استقبلها داروين نونيز مباشرة في المرمى لتتجاوز الحارس ماتيا شاركيتش.
ومنح خطأ دفاعي التقدم لليفربول، حيث سجل محمد صلاح الهدف الثاني لأصحاب الأرض عقب تمريرة من توتي مدافع ولفرهامبتون ذهبت إلى المهاجم المصري مباشرة.
ولم يتراجع ولفرهامبتون عقب تأخره وحصل على المكافأة عندما سدد الكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان الكرة بين ساقي أليسون بعد محاولة من زميله البديل ماتيوس كونيا.
واعتقد الفريق الزائر أنه أقصى ليفربول من البطولة، حيث سدد توتي الكرة في المرمى واحتفل بخلع قميصه لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.
المصدر: سكاي نيوز
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