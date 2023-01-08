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رياضة

دانيلو يمنح يوفنتوس فوزه الثامن على التوالي

Lebanon 24
08-01-2023 | 11:00
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عزز يوفنتوس سلسلة انتصاراته بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى ثماني مباريات بعد أن ضمن هدف دانيلو المتأخر الفوز 1-صفر لأصحاب الأرض على حساب أودينيزي.

وحسم يوفنتوس، الذي لم تستقبل شباكه أي هدف في تلك المسيرة من الانتصارات، النقاط الثلاث في الدقيقة 86 عندما هيأ فيديريكو كييزا كرة عالية بصدره داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية إلى دانيلو غير المراقب ليسجل في الشباك المفتوحة.
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وتوخى الفريقان الحذر في الشوط الأول الذي انتهى بدون أهداف.

ودفع الفوز بيوفنتوس لتجاوز ميلان، الذي يواجه روما الأحد، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة من 17 مباراة. ويتراجع يوفنتوس بفارق أربع نقاط خلف نابولي المتصدر قبل لقاء الأخير مع المضيف سامبدوريا.

قال ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، لمنصة دازن بينما يستعد فريقه الآن لزيارة نابولي يوم الجمعة المقبل: "نحن في فترة جيدة على صعيد مستوى اللاعبين، لكن يجب علينا الارتقاء بالأداء".

وقبل المباراة، وقف الجميع دقيقة صمت على روح لاعبي يوفنتوس السابقين جيانلوكا فيالي وإرنستو كاستانو.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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