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رياضة

أحدهما توفي والده أثناء المباراة.. المأساة والحزن يضربان لاعبي كرة قدم

Lebanon 24
08-01-2023 | 05:56
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أفجع الموت اللاعبين بمنتخب البحرين، أحمد الشروقي، وسيد رضا عيسى، بعد تلقيهما أنباء حزينة، عن وفاة والد الأول وجدة الثاني خلال المشاركة في كأس الخليج بالبصرة.

وذكر موقع "كورة"، الأحد، أن اللاعب "سيد رضا عيسى، علم بوفاة جدته قبل مواجهة البحرين والإمارات بساعتين فقط، إلا أنه أخبر المدرب البرتغالي، هيليو سوزا، باستعداده للمشاركة أساسيا، وهو ما حدث فعلا".
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وبالنسبة للاعب أحمد الشروقي، "فقد تلقى نبأ وفاة والده، بعد المباراة مباشرة، حيث سيطر الحزن على البعثة أثناء مغادرة الملعب، تضامنا مع اللاعب، حيث قدموا له التعازي والمواساة".
 
وذكرت صحيفة "البلاد"، السبت، أن هناك "أخبار محزنة في معسكر الأحمر"، وقالت "تلقى معسكر منتخبنا المتواجد في البصرة للمشاركة بكأس الخليج، أخبار محزنة بوفاة والد اللاعب أحمد الشروقي، ووفاة جدة اللاعب رضاوي (سيد رضا عيسى)، وذلك قبل مباراة الأحمر أمام الإمارات، والتي فاز بها بهدفين مقابل هدف". (الحرة) 
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