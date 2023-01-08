أحدهما توفي والده أثناء المباراة.. المأساة والحزن يضربان لاعبي كرة قدم

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أفجع الموت اللاعبين بمنتخب البحرين، أحمد الشروقي، وسيد رضا عيسى، بعد تلقيهما أنباء حزينة، عن وفاة والد الأول وجدة الثاني خلال المشاركة في كأس الخليج بالبصرة.وذكر موقع "كورة"، الأحد، أن اللاعب "سيد رضا عيسى، علم بوفاة جدته قبل مواجهة البحرين والإمارات بساعتين فقط، إلا أنه أخبر المدرب البرتغالي، هيليو سوزا، باستعداده للمشاركة أساسيا، وهو ما حدث فعلا".وبالنسبة للاعب أحمد الشروقي، "فقد تلقى نبأ وفاة والده، بعد المباراة مباشرة، حيث سيطر الحزن على البعثة أثناء مغادرة الملعب، تضامنا مع اللاعب، حيث قدموا له التعازي والمواساة".